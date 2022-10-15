子女不經意的暖心舉動，會讓父母感動，一名女網友表示，近日就讀國小的女兒突然從存錢筒掏出262元給她，說道「媽媽妳買東西都要考慮很久，這些錢給妳上班時買好一點的便當」，令她當場淚崩，「謝謝我的寶貝女兒」，貼文引發上千網友按讚，不少網友也直呼，「看到快哭了，這女兒沒有白生」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，13日晚間她想要進女兒房間，才轉動房門的喇叭鎖，就聽到女兒大聲說，「不可以進來，等一下。」她在門口等了好一會，女兒才緩緩開門。

原PO表示，女兒拿了262元給她，說道「媽媽，妳常常買一樣東西都要考慮很久，妳在工地上班很辛苦，這些錢是從我的存錢筒拿的，給妳上班時吃好一點的便當。」女兒一句話讓她感動不已，眼眶瞬間泛紅說，「謝謝我的寶貝女兒」。

心境曝光，引發逾6千名網友按讚、留言，「快哭了！女兒真的比較貼心」、「再累都值得、很幸福」、「女兒永遠都是最貼心」、「妳把她教的很好」、「很貼心，累都值得了」、「當下聽到真的會感動到哭死」、「這女兒沒有白生」、「好棒的孩子媽媽的辛苦都看在眼裡」、「其實男孩子表達方式跟女兒大不相同，但都很有愛」。