林志穎今天過48歲生日，他在臉書上曬出正面照以及老婆陳若儀和3個兒子為他慶生的溫馨照片，這是他從7月22日車禍後第1次露面，臉上完全不見傷疤，只見幸福滿足的笑容。
他在臉書上謝謝家人陪他一起度過生日，「今年出道也剛好30週年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂，最後祝福自己的生日願望：「不要再擔心我，大家都要健康快樂。」」
而吉米工作室也說林志穎目前恢復狀況良好，請大家不要再擔心他。
林志穎今天過48歲生日，他在臉書上曬出正面照以及老婆陳若儀和3個兒子為他慶生的溫馨照片，這是他從7月22日車禍後第1次露面，臉上完全不見傷疤，只見幸福滿足的笑容。
他在臉書上謝謝家人陪他一起度過生日，「今年出道也剛好30週年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂，最後祝福自己的生日願望：「不要再擔心我，大家都要健康快樂。」」
而吉米工作室也說林志穎目前恢復狀況良好，請大家不要再擔心他。
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