審計部日前報告指出高端疫苗缺失，外界質疑採購的價格是否存在幾百元的價差；民進黨台北市長參選人陳時中今受訪表示，那些錢不會到任何人口袋，除了有買賣價格，還包括注射、衛福部補助等相關費用。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑，美國EUA審查全程錄影，去年高端EUA審查卻沒錄影，以及衛福部長薛瑞元昨聽聞媒體問到「政府是不是護航高端」時說，護航的說法很好笑、很好玩。

陳時中今天早上出席葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」後受訪時表示，台灣是台灣、國外是國外，每個國家都有不同制度、方法，根據民情，可以讓事實、決議投入科學就好。他說，台灣在EUA審查一向都沒有錄影，是擔心專家學者被抹黑，而不願意表達意見，這是國家損失，希望更多專家願意表達意見，一般來說都不是用個人名義決議，而是用集體決議對外宣布。

陳時中強調，國家發展國家疫苗作為戰略物資是必要的，但發展疫苗分成兩部分，國家有製造能力與研發能力，但若再有疫情，有國家疫苗才會真正照顧到社會，這是長期工作，不分藍綠政府都應該持續努力。