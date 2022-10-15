過去4年新竹縣政府在橫山投入21.82億元，推動內灣地區聯外道路新闢工程、內灣野薑花公園及老街公有停車場周圍設施改善等工程，力拚連任的新竹縣長楊文科15日在橫山鄉與東湖口成立競選服務處，細數對地方交通工程、社會福利等政策，橫山與湖口正繁榮進步中，是發展的關鍵時刻。

楊文科致詞時表示，過去4年來在橫山鄉投入了21.82億元，與地方上團結一心推動內灣地區聯外道路新闢工程、內灣野薑花公園及老街公有停車場周圍設施改善、合興森林愛情園區營造等。其中內灣地區連外道路新闢工程，將分成短期的120線拓寬及中長期的連外新闢道路。礙於原物料及工資上漲，總工程經費增加到4億元，多餘的款項全由縣府來負擔，力拚年底前發包施工。

橫山鄉的老年人口比例為24％，符合超高齡社會的定義，楊文科也說，對長輩的照顧絕對是重中之重，因此一上任就立即恢復老人年金每月3000元的發放、不拖不欠。從今年9月6日開始，縣府也將敬老愛心卡，開通搭乘計程車載送服務，每趟補助車資100元，補助金額全國最高，當場承諾路一條條開、建設一項項做，目標零負債、不債留子孫。

15日上午楊文科率先於橫山鄉成立競選服務處，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、競選部總幹事林思銘等人都到場展現大團結，橫山鄉民代表會主席古鋓明更送上好彩頭，祝楊文科高票當選。傍晚楊文科也將與國民黨籍湖口鄉長候選人吳淑君，一同在東湖口成立聯合競選辦公室。