衛福部疾病管制署公布最新疫苗受害救濟審議結果，共有5案獲得救濟，其中一名台中市60多歲張姓男子，接種AZ疫苗後發生「毛細血管滲漏症候群」，經專家審議，無法確定與疫苗之關聯性，核予救濟金40萬元。疾管署發言人莊人祥說明，此為目前已審議新冠疫苗相關案件中，首例毛細血管滲漏症候群個案。

根據疾管署最新公布衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）第188次會議紀錄，共討論70名個案，其中6案獲救濟金，分別為5案接種新冠疫苗、1案接種卡介苗，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，分別核予救濟金1萬至40萬元。

本次審議結果中，一名台中市60多歲張姓男子，接種AZ疫苗後出現不良反應，經醫師診斷為毛細血管滲漏症候群，VICP審議結果為「無法確定與接種疫苗關聯性」，依規定核予救濟金新臺幣40萬元。莊人祥指出，目前已審議的新冠疫苗相關案件中，此為首例接種後出現毛細血管滲漏症候群的個案。

毛細血管滲漏症候群（capillary leakage syndrome，簡稱CLS）是一種罕見的血液疾病，恐引發多重器官衰竭。台北榮總血液科醫師柯博伸說明，身體遭受外在刺激時引起的免疫反應，不正常的細胞激素分泌，微血管通透性上升，導致液體滲出，在各組織之間流動，可能引發下肢水腫、呼吸喘或呼吸困難、體重增加、腹水等症狀。

歐盟藥品管理局（EMA）去年6月宣布，將毛細血管滲漏症候群增列為AZ疫苗的副作用。柯博伸指出，施打疫苗、癌症腫瘤或其他感染因素，都可能引發毛細血管滲漏症候群；屬於疫苗接種的罕見副作用，臨床上極少遇到。