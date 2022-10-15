許多人都喜歡去美式賣場好市多（Costco）採購，一名顧客在臉書分享近日去逛賣場時，看到一位阿嬤把電動代步車開進賣場內，而且轉彎還會打方向燈，貼文曝光後引發熱烈的討論，不少網友都提出各自的想法，更有網友笑稱：光打會方向燈這一點屌打台灣80%駕駛。

阿嬤的電動代步車還加裝了遮陽頂蓬及防風塑膠布，甚至還有懸掛光碟片，作為反射警示後方人車之用。(翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文並附上照片表示，「特別的經驗，阿嬤把車車開進來了，轉彎還會打方向燈喔」，只見畫面中一輛電動代步車行駛在賣場內的走道上，車上還加裝了遮陽頂蓬及防風塑膠布，甚至還有懸掛光碟片，作為反射警示後方人車之用。

貼文曝光後引發熱烈的討論，不少網友都提出各自的想法，更有網友笑稱：光打會方向燈這一點屌打台灣80%駕駛。(翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「光打會方向燈這一點屌打台灣80%駕駛」、「高齡化社會，環境友善，店家值得嘉獎，希望我老了不會被擋在門外」、「你我都會老，多多體諒行動不便的人，我覺得很棒呀」、「美國一堆好嗎，而且有的賣場還備有前方有超大購物籃的代步車可以讓行動不便的人借用」。

有網友解釋「這個屬於醫療助行裝置，業者需要有藥商販賣許可才能販售，價格也不是電動車自行車的售價（一台五萬以上），她就是等同於一般行人，麻煩請一視同仁（有幫老人家買過的都知道）」、「這個本來就是『助行器』，就是很多不明理的老人把它當車在開，它在馬路上是屬於『行人』的範疇哦」。

但也有網友質疑「在賣場結帳時，被後方『暴衝』的電動代步車撞到腳骨折不能工作，對方是70多歲的長輩，這車進賣場，是否安全？行動不便者，是否可坐輪椅或電動輪椅？」。