新加坡歌手霏霏推出首張創作EP《嘟聲後請留戀》。（華納音樂提供）

新加坡歌手霏霏（Soph T.） 推出首張創作EP《嘟聲後請留戀》，主打單曲〈他來時的腳步〉描述暗戀時的心聲，R＆B曲風充滿慵懶氛圍。為了新作品即將來台密集宣傳的她，對此充滿期待地說：「這是疫情後第一次來到台北，最想回味的美食是『阿宗麵線』。」自虧是個「吃貨」，期待吃遍各大夜市。

霏霏於2021年中旬從新加坡的音樂尋星比賽《SingVoice新創之聲》發跡，她當時一路過關斬將成為總決賽冠軍，之後受邀加盟新加坡華納音樂，以「超殺女聲」之姿踏入華語樂壇，今年3月起即陸續發行創作單曲；提到這張EP創作概念，霏霏說：「我每天都見證和經歷『愛』在我身邊發生，以它作為主題再自然不過。關於愛，人類既擅長，也非常不擅長，希望首張EP能從『心』出發。」

EP共收錄5首新歌，〈他來時的腳步〉是以「暗戀」為題，描述對喜歡對象的在意，甚至對另一方的一切再熟悉不過，連腳步聲都記得。霏霏過去曾有暗戀別人的經驗，她笑說高中時期曾經喜歡過一個男生，就算只是跟對方說話，也會讓她臉紅心跳，雖然沒有結果，但跟正式戀愛相比，暗戀那種酸澀的滋味是最令她印象深刻的。這首新歌由霏霏和Jeremy Hwang共同譜曲，歌詞由霏霏親自執筆，全曲充斥慵懶迷幻的氛圍，是霏霏最擅長的流行R＆B曲風。

EP視覺則以「末代千禧、初期Z世代」交替的世代為靈感，同時呼應霏霏所出生的年代，打造「Y2K輕復古美學」。成長歲月經歷了B.B CALL、撥接網路、傳真機、初代手機到智慧手機的進化史，電腦也從老式龐大機體變成了現今的輕薄筆記本，對霏霏而言，戀人們過去互相傳情的工具相比現在雖然「緩慢」，無法即時回覆卻有種「老派的浪漫」。