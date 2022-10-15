弘毓基金會董事長王乃弘說，特殊兒童透過運動賽事參與，幫助他們肯定自我，並學習與社區人群互動合作，增加社會適應能力。（弘毓基金會提供）

仁馨樂活園區執行長王詩婷強調，藉由積極投入參與運動會過程，協助長輩們突破自我，創造樂齡生活的新意義。（弘毓基金會提供）

弘毓基金會年度盛事「我是小英雄運動會─特殊兒童暨長者運動嘉年華」，15日於大甲體育場熱鬧展開。今年是弘毓基金會、仁馨樂活園區與台北市恩美協會第6年聯合舉辦「我是小英雄運動會」，特邀請大甲鳳凰獅子會一同共襄盛舉；期望透過一系列精彩的運動挑戰活動帶領75位孩童及長者，一起勇敢追夢突破自我。

弘毓基金會指出，「我是小英雄運動會」歷年邀集特殊兒童及仁馨樂活園區多位平均80歲長者加入賽事，至今累積超過600個特殊兒童家庭參與過這項盛事，更累積超過700位志工踴躍奉獻他們的心力與支持；藉此翻轉以往對遲緩孩童及失能長輩過度保護的印象，鼓勵他們能適度運動增加肌力，重拾以往熱情與信心達到「身心靈療癒」。

今年活動由台北市恩美協會協助設計棒球、木頭障礙賽、射箭、80 公尺競賽、彩虹傘等難易度適中的闖關體驗項目，並獲得大甲鳳凰獅子會捐助活動經費，結合獅子會提倡的社服五大志業中的視力保健及血糖檢測等攤位，及在地小農攤位、拍照打卡互動區及愛心義賣等。

「丞丞」今年 10歲，因腦性麻痺四肢僵硬不便於行，患有中度身心障礙的他，未參加過學校運動會，去年參加小英雄運動會是他第一次親自參加運動賽事，也是他第一次拿到屬於自己的獎牌；今年選擇再次挑戰自己，雖賽跑比賽時幾度有放棄念頭，但在志工姊姊牽著他的手並不斷鼓勵，丞丞沒有放棄完成不可能任務，他握著獎牌那一刻開心擁抱協助他的志工姊姊，活動充滿著孩子的歡笑的容顏。

弘毓基金會董事長王乃弘說，特殊兒童在家庭及社區中常受到較多的保護或限制，透過運動賽事參與，才能幫助他們肯定自我，並學習與社區人群互動合作，增加社會適應能力。

仁馨樂活園區執行長王詩婷強調，年齡只是個數字，年紀與身體狀況不應成為創造自主生活的限制，藉由積極投入參與運動會過程，不僅協助長輩們突破自我，更是翻轉長照刻板印象，創造樂齡生活的新意義。