民眾黨立委蔡壁如論文被德明財經科技大學認定抄襲，撤銷其碩士學位，蔡也在事發後宣布請辭立委，外界認為此舉是擔心影響民眾黨選情。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲15日直言，校方處理此事有待改進，畢竟判死刑也要有判決書，應先給審定書後才能發新聞。至於民進黨認為請辭是為斷尾求生，柯則否認，強調蔡壁如30年來做事認真，用英文說是「滿有GUTS（膽）」，是個負責任的人。

柯文哲上午赴北市客家文化主題公園開幕後接受媒體聯訪，對於蔡壁如論文抄襲事件，柯不滿表示，此事有很多要改進之處，13日德明科大先寄信給蔡壁如助理，稱要取消學位並發布新聞，當時蔡壁如因上節目無法第一時間反應，只能透過幕僚緊急阿布聲明。

柯文哲還原當天晚上和蔡壁如討論的對話，他強調「被判死刑也要判決書」，但對方說沒有，只有提到學位被取消，談及是否要辭立委時，「我說要辭，但判死刑也要判決書阿，怎會這樣什麼都沒講？」要求蔡壁如和學校追討判決書和審定書。

柯接著說，隔天蔡壁如辦公室不斷聯繫學校，校長室表態要找學術倫理委員會，教務長則說自己下班了，都沒有人負責，他便不開心地說這種事怎麼這樣，後來科大說等下午開會完便會給審定書，他赴新北募款餐會前也有和蔡壁如通過電話，說如果審定書沒出來就自行止血，「妳還是先辭，然後再尋求救濟。」

柯文哲說，因為他和蔡壁如前一天已經講好，對方本來就說如果有問題要辭，請辭的時候才開始比對審定書跟論文，但比對也要時間，「但以後遇到這種事情，應當是給當事人完整的審訂書，包括內容才能發新聞稿，我覺得這不是很好的示範。」

至於民進黨稱柯文哲此舉是「斷尾求生」，黨內沒人挺蔡壁如因此逼宮。柯文哲則說，沒有什麼斷尾求生，至少他認識蔡30年，「她是做事認真的人，英文叫滿有GUT，她是個負責任的人」，反正審定書出來後就慢慢比對，將來要申訴再講，以蔡的個性，應該也覺得要給社會負責任的態度，至於見縫插針的話就算了、不理他。