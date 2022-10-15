假如想選購符合家中大小環境的除溼機，民眾就可以參考經濟部能源局所列的公式「坪數 X 3.3平方公尺 X 0.24公升 = 每日最大除溼量（L）」來計算。
假設空間為9坪，就等如 9坪 X 3.3平方公尺 X 0.24公升，每日最大除溼量就為7.1公升。
消費者就能夠換算出需要選購的除溼機，但假如還是嫌太複雜的話，全國電子則建議可直接以室內坪數來挑選，假設室內空間為10坪，那就挑選10L除溼力的機款即可。
假如想選購符合家中大小環境的除溼機，民眾就可以參考經濟部能源局所列的公式「坪數 X 3.3平方公尺 X 0.24公升 = 每日最大除溼量（L）」來計算。
假設空間為9坪，就等如 9坪 X 3.3平方公尺 X 0.24公升，每日最大除溼量就為7.1公升。
消費者就能夠換算出需要選購的除溼機，但假如還是嫌太複雜的話，全國電子則建議可直接以室內坪數來挑選，假設室內空間為10坪，那就挑選10L除溼力的機款即可。
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