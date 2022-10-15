台灣每年踏入秋冬，北部的雨水都特別多，一下可能就是連續好幾天，溼氣更讓體感溫度更低之餘，窗戶也容易出現結露水珠，讓房子感覺更潮溼，不少民眾也會長期開啟除溼機來避免家中溼氣過重，防止家電或家具受損，但又怕電費會飆漲，其實現在只要選對坪數適用的除溼機，即可節能又省電，而且還能趁明年6月14日前購買能源效率分級標示一級或二級、12公升以上的除溼機，更享有最高1200元貨物稅補助，此次就以3大坪數大小的分別來推薦熱銷的除溼機，讓民眾一次知道到底要怎麼選購才是最合適的選擇。
現在不少年輕人或小資族都是以租屋為主，大約10坪的空間，其實就可以選擇6L到8L的除溼機，而全國電子也提到，現在市場上又以銷售10L除溼力上下的除溼機銷售占比最大，因為此價格帶的商品，不僅符合大部分租屋族或一個房間的使用需求，價格也比較低，既能抓在一定預算內，又能夠靈活轉換環境使用，就算以後搬到大一點的房子，也能轉移至不同房間中使用，靈活度更高。
神腦國際也建議消費者，儘管是小空間也需要用到除溼機，因為居家環境的溼度如超過50%以上，黴菌則容易繁殖，導致引發過敏反應及呼吸道問題，抵抗力因而下降，在新冠肺炎變異株BA.5流行之下，即便沒有下雨，溼度如超過50%以上，還是建議經常開啟除溼機，保持溼度低於50%，抑制黴菌、塵螨等過敏原孳生。
除了小套房的租屋族以外，還有常見的小家庭或分租族，大約都落在20坪上下，因此就能選購10L到18L的除溼機，燦坤表示今年的除溼機都以大公升、大容量、清淨除溼，且方便收納為主，加上秋冬常有霧霾問題，也會希望空氣清淨的功能，同時神腦國際也提到，因著日除溼量、水箱容量大的除溼機，明顯銷量呈現上升趨勢，因為其不但能減少每天倒水的次數更方便之餘，也因機身較重，大都多附有輪子，這樣就能隨時輕鬆移動除溼機到不同地方除溼，搭配Wi-Fi聯網功能的機種也能帶來APP操控的便利性，而且能源效率分級標示一級或二級、12公升以上還能補助1200元，所以也成為銷售主力之一。
假如家裡有30坪以上，那除溼機基本就要選購至少20L以上的機種，才能有效強力除溼，而且因為家中空間較大，也能夠選擇較大台的機種，不僅日除溼量、水箱容量大，更附有像烘鞋、烘衣櫥，又或是乾衣等多元功能，讓除溼機能夠增加使用場景，而且可以考慮客廳與各房間都能添購適合各個坪數空間等除溼機，大容量的放客廳，小容量的放房間使用，打造最舒適的溼度環境，全國電子也看好高除溼力、高單價機型成長的趨勢，相信越來越多民眾會對除溼機有更多如靜音、多元功能或外型上的要求，因此相信16L到20L將會成為未來除溼機的銷售趨勢。
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