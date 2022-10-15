林耕仁（左四）今天參加新竹行德宮六房媽揭牌典禮暨祈安禮斗科儀典禮，為市民祈福身體健康、風調雨順。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁15日表示，柯文哲聽到蔡英文到新北輔選了8次，脫口1句「這麼勤勞」，其實柯文哲關心新竹市的程度，不亞於蔡英文關心新北市，畢竟新竹這1仗也影響柯文哲2024總統之路，所以兩人是一樣勤勞的在輔選，這很正常，柯市長也不用去酸別人。

林耕仁今天上午在市議員陳治雄、蕭志潔、黃文政陪同下，共同參加新竹行德宮六房媽揭牌典禮暨祈安禮斗科儀典禮，為市民祈福身體健康、風調雨順。隨後，再參加北區市議員候選人吳旭競選總部成立大會，林耕仁力挺接棒議員吳青山的年輕人吳旭豐，一定「青出於藍勝於藍」。

林耕仁對柯文哲指蔡英文輔選新北很勤勞一事表示，柯市長自己關心新竹市的程度，也不亞於蔡英文關心新北市，在檯面上下，柯市長可能也來新竹走了不少次，而且今晚也會來新竹幫他的候選人站台，畢竟新竹這1仗，不只是關聯到台灣民眾黨的未來，也影響柯市長2024總統之路，所以柯文哲和蔡總統一樣勤勞的在輔選，也很正常，柯文哲也不用去酸別人。

林耕仁同時指出，中山高新竹交流道旁、被稱開罐器的地標，市府應該去看看當初的圖，是多麼驕傲的城市意象，現在旁邊種滿樹，怎麼變成見不得人？市府應該講清楚，不是故意實問虛答。

另外，市府本來就應該去跟竹科據理反映，竹科越發展所帶來周邊的問題壓力就越來越多，本就應該增加補助，而且本來就有規定在，強調自己當市長，必定要為市民爭取權利，邀請新竹縣長楊文科一起和竹科協調增加補助，過去不敢做的，就讓林耕仁來做。

此外，林耕仁競選總部將在明天於香山區指澤宮舉辦以「親子園遊會」為主題的大型活動，現場會安排魔術、街頭藝人以及星光歌手賴銘偉的演出，也會有兒童遊玩的充氣城堡，歡迎新竹市大小朋友一同前來同歡，他也邀請前國民黨主席江啟臣，一起來感受香山區的熱情。

林耕仁強調，他是香山子弟，這場大型活動對他而言意義非凡，他希望訴求的是不分顏色、不分黨派，一起找回香山的光榮感，只有讓香山人大團結，新竹才有更好的未來。

至於有新竹市長候選人有人涉賄選，林耕仁說，選舉是提出政策願景並且讓市民了解執行力，用贈送高額禮品來爭取支持，這絕非新竹市民所樂見，尊重檢調單位的調查，希望還給新竹市乾淨的選風。