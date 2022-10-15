10月已經過了一半，不少人可能會有財運低迷的感覺，認為運氣不佳，但是不要因此灰心，命理專家小孟老師特別點名4生肖，運勢在下半月會贏來逆轉，且財運連旺15天，其中屬豬者光是聊天就能掌握獲利良機。

▍第四名 生肖豬

屬豬的人在下半月本業穩定發展的情況下，可用心觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能發現獲利的好機會。

開運物：鈦金、招財貓。

▍第三名 生肖兔

屬兔的人只要不急躁、循序漸進，採取穩紮穩打的策略，下半月就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。

開運物：LED用品、多肉植物。

▍第二名 生肖鼠

屬鼠的人下半月運勢開始明顯不同，你會發現貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來。職場工作者有望得到上司的幫助，只要謙虛有禮，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。

開運物：存錢筒、香氛。

▍第一名 生肖馬

屬馬的人下半月會有偏財運，此時不要有太多負面想法，可主動找人了解投資門路，有可能會出現貴人透露小道消息，不管是投資股市或是基金理財，都能趁勢大賺一筆；想一夜致富的也可抓準機會購買彩券。

開運物：白水晶、虎眼石。