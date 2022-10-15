上季在總冠軍賽鎩羽而歸的「綠衫軍」賽爾提克在熱身賽交手暴龍，雙方主力皆有亮眼發揮，不過暴龍搖擺人阿奴諾比(OG Anunoby)技高一籌，轟下全場最高的32分，率領暴龍在熱身賽封關戰以137比134打敗賽爾提克。但本場比賽出現了令人傻眼的一幕，「綠衫軍」前鋒葛蘭特威廉斯(Grant Williams)在一次上籃當中踩壞鞋子，摩擦過後的地板甚至冒出了一陣煙，驚悚畫面讓人想起了鵜鶘狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)。

事情發生在第2節中段，葛蘭特威廉斯搶下防守籃板後，獨自運球推進到前場展開快攻，沒想到上籃時因為腳底打滑導致踉蹌跌坐在地，根據重播畫面顯示，葛蘭特威廉斯竟然將右腳鞋子整支貫穿，地板還冒起了一陣煙霧。

Grant Williams' shoe exploded 😮 pic.twitter.com/RsDvs1tGKU — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 15, 2022

躺在地上的葛蘭特威廉斯不僅留下了出糗畫面，還在這個回合當中吞下1次進攻犯規。有球迷在推特上指出，葛蘭特威廉斯穿的這雙球鞋是NIKE的「Air Jordan 37」鞋款，但這也並不是NIKE第1次鬧出類似事件。

過去錫安威廉森效力杜克大學時期，也曾出現踩壞球鞋的畫面，而錫安威廉森當時腳上穿的正是快艇前鋒保羅喬治(Paul George)代言的「PG 2.5」，但與葛蘭特威廉斯不同，錫安威廉森將鞋子踩爆後也傷到膝蓋，該場比賽並沒有回歸，身為知名運動品牌的NIKE，看來這次又要給交代了。