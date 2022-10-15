籃籃加入《綜藝大集合》不到一年，就拿到金鐘獎門票。（羅永銘攝）

籃籃曾因為球團、演藝圈工作不平衡，遭到非議。（羅永銘攝）

籃籃在短時間內就找到節目中的地位，表現相當亮眼。（羅永銘攝）

籃籃最感謝師兄阿翔耐心指導、鼓勵。（羅永銘攝）

籃籃希望未來有機會拍戲。（羅永銘攝）

籃籃（籃靖玟）是職棒樂天桃猿啦啦隊隊長，也是綜藝節目《綜藝大集合》、《綜藝新時代》主持人，她今年以《綜藝大集合》首度入圍第57屆金鐘獎「綜藝節目主持人」，「第一次參加三金真的很興奮，努力這麼久終於被看到，得知當下本來很想哭，但瓜哥、翔哥都很淡定，我只好把眼淚吸回去。」

工作滿檔的籃籃，每周有2、3天要錄製外景節目，其餘的每天幾乎都獻給球隊，會感覺分身乏術？籃籃提到上半季球賽時，因為時間被塞滿演藝圈行程，所以總共只出席4場球賽，「我那時有聽到隊友抱怨『為什麼隊長都沒來上班？隊長神隱嗎？』有點像是被質疑不夠盡責」，她難過的說，一直以來都想兼顧兩邊的工作，卻總是被迫要取捨、選擇，「現在我有找到方法，會先特別標註球隊活動，這樣經紀公司就會避掉這些時間，我下半季也會多把重心放在球團上，希望可以得到平衡」。

籃籃在去年12月加入《綜藝大集合》主持群，不到一年時間，她就找到節目中的人設，不僅與胡瓜、阿翔、賴慧如、郭忠祐擁有絕佳默契，也是唯一可以頂嘴、捉弄胡瓜的女主持人，「有次不小心打到瓜哥，意外發現蠻好笑、很有效果，而且他把我當女兒，這樣相處就會像父女互整」。

籃籃坦言剛加入時，一度因為跟胡瓜不夠熟悉而有過短暫的低潮期，「我那時不太知道瓜哥的節奏，他可能也因為跟我不熟，所以不會跟我講太多話，所以剛加入時真的有點小害怕，後來經過磨合，現在就清楚知道他要表達的，他也相信我可以做到什麼程度」。

籃籃說這段時間多虧師兄阿翔熱心指導，才讓她在最短時間內找到與胡瓜相處、主持技巧，「他教我說要讓瓜哥聽我講話，就是要把握跟瓜哥對到眼的時候，不然你怎麼講，瓜哥都聽不到」，籃籃透露不管向阿翔詢問任何問題，阿翔都會耐心回應，也會時刻叮囑她不能犯哪些錯誤。

即使工作繁忙，籃籃還是渴望拍攝戲劇，她笑說目前最想挑戰苦情、反派角色，「我希望能演跟我現在小女生人設不一樣的角色，想給人很大的反差」，愛追劇的她也想挑戰古裝仙俠劇，「我有個武俠夢，希望能吊鋼絲飛來飛去，很像有超能力那樣」，期許未來能多元發展。