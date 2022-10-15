高市府推出的「緊看邁」系列短片15日上架新片，影片開頭以男孩扮演王子、海盜對抗惡魔貓，鏡頭一轉，便是小朋友們在惡魔貓溜滑梯開心嬉戲的樣貌，呈現高市府積極布建特色公園，要把大家家樓下的公園打造成每位孩子的迪士尼樂園。

影片以小朋友的可愛想像為主軸，男孩化身勇敢的王子，大聲吶喊「不准侵入我的國家」，另一頭則男孩變身海盜要求「快把黃金交出來」，隨後王子和海盜利用盪鞦韆抵達惡魔貓前方，不懼惡魔、舉劍對抗，畫面豐富、童趣十足。藉以呈現公園內多元的遊具，讓孩子們可以在特色公園內盡情玩樂。

高市府表示，公園充滿著童年回憶和親子感情，也是城市的綠洲、感情的牽絆，當公園新闢、改造融入社區居民的想法，便能建構出更貼近民意的在地公園，也使居民進而對公園產生歸屬感、信任度與包容力。

高市府指出，團隊相當重視公園遊憩設施並持續推動公民參與公園規畫，盤點全市公園情形並加以改造， 市府今年特別編列7.92億元，力拚年底新增33處中大型特色遊戲場，並1次編足經費，全面改造公園既有454處兒童遊戲場，符合衛福部最新安全規範，期望未來每個社區公園都能提供質量好、符合在地社區需求的共融特色公園。

高市府強調，近年來持續打造舒適友善的公園、綠地及遊戲環境，提供民眾休憩、運動、美學、生態多樣化的公共空間，包含鐵路地下化綠園道，串聯周邊綠地與水資源系統，整合都市藍綠帶景觀，建置特色遊戲場公園，如湖內區公3公園、鳳山區五甲公6公園、大寮區運動公園及前鎮區籬仔內公園都提供具功能性、美學與安全性的遊戲場。