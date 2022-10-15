用路人注意！國3北上82.2K多車連環撞 全線封閉塞爆 12:222022/10/15 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 用路人注意！國3南下關西段同時3起連環撞，全線封閉塞爆。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國三北上82.2K發生多車連環追撞事故，目前傷亡不明，國道警察及拖吊車全數而出，整個關西路段全線封閉，後方目前仍至少回堵超過6公里，高速公路局籲請用路人提前改道行駛。 用路人注意！國3南下關西段同時3起連環撞，全線封閉塞爆。(翻攝高速公路1968) 連3名大馬女子在台遇害！當地網友激憤：台灣該給交代了 馬國女大生命案 兇嫌拒吐兩人5手機1平板密碼 警漏夜解密 老婆狂盯「定位App」 物流士屢遭質疑崩潰 網勸：再忍忍 #國三 #北上 #全線封閉 #關西 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大選倒數！朱立倫1星期2度南下雲林為張麗善站台 20:162022/10/04 政治 雨彈轟炸！花蓮瑞港公路土石崩落採單線雙向通行 11:382022/10/09 生活 關西迎風館成蚊子館 周江杰批楊文科是迷路的羊 14:362022/10/01 政治 國慶連假首日 國道留意6大地雷路段 09:122022/10/08 生活 連假出遊及首波北返車潮 國道明日14路段壅塞 20:102022/10/08 生活 疑雨天打滑！國3南下自小客翻車 四輪朝天2受困 14:132022/09/25 社會 高美溼地木棧道維護施工 農業局：10／17-10／28全線封閉 15:412022/10/12 生活 國慶連假首日 預估6路段壅塞 18:452022/10/07 生活 5度南下幫他輔選 羅智強吐肺腑之言：最被低估的參選人 08:502022/10/09 政治 保障行的權利 張善政提機車用路人安全「三要」 15:372022/09/27 政治 國慶連假出遊 國道今14路段易壅塞 04:102022/10/09 生活新聞 國1彰化段跨越橋改建封路3天 首日實施塞慘了 13:352022/09/28 生活 好姐妹專程南下加油！ 周春米：咱屏東一定贏 13:122022/10/07 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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