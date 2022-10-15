國三北上82.2K發生多車連環追撞事故，目前傷亡不明，國道警察及拖吊車全數而出，整個關西路段全線封閉，後方目前仍至少回堵超過6公里，高速公路局籲請用路人提前改道行駛。

用路人注意！國3南下關西段同時3起連環撞，全線封閉塞爆。(翻攝高速公路1968)
用路人注意！國3南下關西段同時3起連環撞，全線封閉塞爆。(翻攝高速公路1968)

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