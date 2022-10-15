台中市長盧秀燕昨（14）晚舉行首場大型造勢晚會「十全十美・女力挺台灣」，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，大展「藍營一姐」、「最強母雞」架勢。港媒評論指出，此活動先前就引起綠營忌憚，對手民進黨候選人蔡其昌甚至還特別開記者會攻擊；而盧現場不僅提攜黨內女性候選人，流露天后風範，更一改內斂風格，火力全開、金句連發砲轟總統蔡英文與民進黨，秀出「藍營新共主」實力。
香港媒體《中評社》今（15）日評論表示，昨晚造勢現場沒有太多來賓致詞，焦點全在盧秀燕個人，以及盧以個人魅力扶植同僚的氣勢。盧被安排在最後時段率領一眾藍營女將登場，除了一一介紹各縣市候選人，更為選情相對艱困的高雄市長候選柯志恩加油打氣，充分體現「藍營一姐」這四個字。
評論稱，此活動早在舉辦前便引起綠營忌憚，蔡其昌競選團隊甚至大動作召開記者會抨擊，蔡受訪時更質疑盧是否想「落跑選2024？」可見盧秀燕已具備「藍營共主」的實力，讓綠營非常緊張。
評論強調，盧秀燕昨晚在造勢場上一改過往內斂風格，火力全開正面槓上民進黨，不僅痛批民進黨選風敗壞，更點名要蔡英文約束網軍跟側翼，不要讓中央濫用國家資源，假公濟私攻擊跟競選對手，還抹紅、抹黑消基會、慈濟基金會、台灣大學等；同時也打出穩定牌，強調台灣要更好、社會要太平等訴求，在在凸顯領袖級格局。
文章來源：《中評社》原文
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