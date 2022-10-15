新住民完成「新南向旅遊導覽人員培訓」課程後，獲台南市政府觀光旅遊局頒發證書。（洪榮志攝）

新住民完成「新南向旅遊導覽人員培訓」課程後，獲台南市政府觀光旅遊局頒發證書。（洪榮志攝）

「台南好好玩，歡迎來台南！」疫情趨緩，國際旅遊也逐漸回溫，台南市政府觀光旅遊局為迎接每年20多萬名東南亞觀光客，特別辦理「新南向旅遊導覽人員培訓」，訓練新住民提供導覽解說服務。21名越南、印尼新住民接受6周共42小時的課堂後，15日舉行結業授證典禮，將運用自身文化與語言的優勢，向家鄉遊客介紹台南之美。

市府觀旅局副局長林國華表示，疫情暴發前，台南每年約有20多萬名東南亞觀光客到訪，且以10至15％的年成長率持續增加。為了服務為數眾多的東南亞觀光客，觀旅局委託中華台越住民關懷協會辦理新南向旅遊導覽人員培訓課程，希望受訓的新住民運用多元文化與語言的優勢，成為能與旅客良好溝通的旅遊服務人員，吸引更多新南向國家遊客到訪台南。

觀旅局還說，台南市是台灣的文化古都，擁有許多歷史建築、古蹟、廟宇、地方節慶、人文地景、自然生態、農特產業、美食小吃、購物商圈等得天獨厚的觀光資源，每年都吸引大批國內外旅客前來，培訓新住民與僑外生成為優質的旅遊導覽人員，有助於提升台南的觀光旅遊環境，進一步帶動觀光效益。

中華台越住民關懷協會指出，此次培訓對象以新住民及其子女或外藉生、外國工作者為主，但需兼具華語與泰語、越南語、印尼語、菲律賓語、馬來語、緬甸語、柬埔寨語、寮語等語言溝通能力，共有15名越南、6名印尼新住民，完成觀光旅遊相關知識與解說技巧、自媒體行銷，以及台南特有文化背景及觀光資源等培訓課程，未來將協助導遊、領隊人員翻譯與導覽，除可提升在地觀光旅遊服務品質外，也能提供新住民認識台南、發展職涯的機會。