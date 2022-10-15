泰山辭修遊戲場小朋友開心遊玩攀爬網。（新北市景觀處提供）

出門玩不一定要去觀光景點人擠人！新北市綠美化環境景觀處推出8條串遊地方景點及特色公園的遊程，鼓勵民眾到鄰近公園玩得健康也玩得開心。市府15日在林口區小熊公園等9座新北市特色共融公園，舉行「新北公園玩舞日．帕克製造機」活動，新北市長侯友宜到場同樂時表示，市府4年內完成108座特色全齡化公園，累計改善163座公園，希望民眾在家附近的公園，就能創造美好回憶。

新北市景觀處透過「新北公園玩舞日．帕克製造機」，鼓勵以輕鬆活潑的方式體驗公園，藉由參與遊戲過程對特色共融與全齡化公園有更多認識。侯友宜今到場與小朋友一同搖擺「公園玩舞」舞步，加上人氣劇團的表演及遊戲工作坊，現場小朋友玩得嗨翻天。

「用的到的，才是你的」侯友宜表示，市府2019年起推動「公園全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，結合各局處、區公所、特公盟及身障童盟等公民團體，注重兒童表意權並辦理兒童參與式工作坊，讓兒童玩自己想要玩的公園。

除了硬體的改善，更加入公園運動指導員、佈老志工等軟體服務，市府積極打造友善、平權的公共場域，不同體能狀況的孩童，老中青不同年齡層的市民，在不同的時間都能找到屬於自己的空間。

家有行動不便兒的新北市民陳小姐表示，家裡有需要坐輪椅的孩童，市府推動共融公園能讓家裡孩子到公園與其他小朋友一起玩，讓孩子們從小就可以認識到跟他們不太一樣的族群，長大以後可以去同理他人。

身障童盟理事長周淑菁也表示，有了共融設施之後，身心障礙小朋友可以跟其他孩童一起遊玩，改變了公園的氛圍，這是共融遊戲場帶給台灣社會一個最大、最重要的意義。

侯友宜也說，為讓民眾更親近公園，依據新北的自然和文化景觀特色，串聯8條新北公園的路線，如北海青春線規畫遊青春山海線美麗的沿海風景，到金山玩公園、逛老街、吃美食，搭配金山的櫻花公園、杜鵑公園及流蘇公園，此外還有林口竹林線、汐止瑞芳線、土板新舊城線、三鶯老街線、新店碧潭線、中和三重河濱線和淡水八里線等，依據地方亮點打造不同的特色遊程，歡迎市民朋友來新北玩公園。