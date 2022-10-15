台中市長盧秀燕14日晚間在「十全十美」造勢大會向蔡總統喊話要約束網軍跟側翼，中央不要濫用國家資源攻擊對手。（陳淑芬攝）

針對台中市長盧秀燕昨天造勢晚會向蔡英文總統喊話，「要約束網軍跟側翼」。民進黨台中市長候選人蔡其昌今天回應抨擊，要拿出證據來，盧號稱「媽媽市長」，媽媽不會敗壞選風、抹黑別人，只會包容、體貼，沒有證據就是抹黑，是選舉惡質文化。蔡並批盧全台跑透透輔選是「吃碗內、看碗外」，祝福她趕快去拚正副總統。

台中市長盧秀燕14日晚間在「十全十美 女力挺台灣」聯合造勢大會表示，這次選舉風氣很糟糕，並向蔡總統喊話要約束網軍跟側翼，中央不要濫用國家資源攻擊對手。蔡其昌今天上午到中市東區參加藝文活動對此回應表示，到底誰操控網軍？盧要拿出證據，不實指控就是敗壞選舉風氣，沒有證據就是抹黑，是選舉惡質文化。

蔡並批盧，號稱「媽媽市長」，抹黑、造謠及栽贓，對台中孩子不是好的民主示範，他不希望謾罵、抹黑在台中選舉重複出現。

至於盧的外縣市輔選行程，蔡其昌則火力全開批評，盧全台跑透透、台中市行程卻少得可憐，沒時間拜託台中市民，到外地去助選時間很多，他並直指，外界質疑是為正副總統選舉鋪路。

蔡抨擊，盧是「吃碗內、看碗外」，現在選市長、但馬上就要投入正副總統選舉的政治人物。他強調，如果盧無心在台中市政，祝福她趕快去拚正副總統，讓有心要改變台中的他，來擔任台中市長。