德明財經科技大學認定民眾黨立委蔡壁如碩士論文抄襲，決定撤銷學位，蔡事發後隔天宣布請辭立委，被解讀是擔心影響民眾黨選情，頗有「一人救全黨」的意味。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲15日大讚，民眾黨在此事處置明快又有擔當，因黨內都是年輕人和高知識份子，都會比較理性，不會全黨救一人。

柯文哲上午赴北市客家文化主題公園開幕後接受媒體聯訪，談及蔡壁如事件是否會影響年底選情。他認為影響「還好」，因為民眾黨處置明快、有擔當，「民眾黨有個很大特色，因為組成分子都是年輕人跟高知識份子，都會比較理性，不會全黨救一人」，還酸說民進黨在前新竹市長林智堅風波時，連台灣大學都要幹掉。

柯文哲大讚，蔡壁如請辭立委的作法是好的表率，但這件事如果重來一遍，應該先給當事人審定書，隔一天或兩天再發新聞稿，好歹讓人有時間準備辯護，不然第一時間跟本無法回應，大家都不知道發生什麼事，只有挨打的份，「台灣要成為注重人權的國家，這件事要改進。」

對於政治評論員李正皓表示，蔡壁如請辭立委樹立典範，若之後民眾黨有參選人也被爆出抄襲應跟進此做法。柯笑說，我更希望國民黨、民進黨也比照辦理。

至於外傳黨內已和「新光大公主」吳欣盈談好，要來接任蔡壁如立委缺，柯笑說，本來他是跟吳欣盈講說，高虹安若選上新竹市長要去補位，「沒想到常常是這樣，世界上都是意外，本來是要補高虹安位置，結果變成要補蔡壁如位置。」談及吳欣盈將成民眾黨未來金主，柯則說，現在金管會管這麼嚴，不要想這麼多。