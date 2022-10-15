馬來西亞籍24歲銘傳大學蔡姓女大生，本月13日在台北市士林區大東路租屋處遭殺害，案件得以曝光，係犯嫌30歲陳男在新北市鶯歌區住處吞藥獲救過程中，吐露「我殺人」，在場的三峽警分局鳳鳴派出所警員許軒宏機警通報士林警方，證實蔡女遇害。許軒宏今（15）日出面說明當時過程，表示在確認凶殺案時感到震驚。

許員表示，當時接獲民眾報案指兒子自殺，他到現場陪同家屬請鎖匠開門，進屋後見陳男躺在臥室床上，地板上有很多藥物，疑有大量服藥情況，於是請值班同仁通報119緊急救護，在救護人員到場前他詢問陳男問題，陳男昏沉沒回答，但卻突然說出一句「我殺人」。

許員說，為了確認所以他再問陳男一次，追問下，陳男講出一個明確的地址，因為一般自殺患者在昏沉的情況下不會說出完整的詞句，所以他警覺可能確有其事，所以請值班同仁聯繫士林分局管轄派出所前去查證，結果在戒護陳男送醫途中獲得士林警方證實，當下感到震驚。