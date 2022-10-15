紅衣婦人站在頂樓牆邊險象環生，在員警耐心勸說下才解除危機。（翻攝照片／林郁平）

紅衣婦人站在頂樓牆邊險象環生，在員警耐心勸說下才解除危機。（翻攝照片／林郁平）

北市一名林姓女子，日前因與先生吵架，竟一時想不開，跑到忠孝東路四段某大樓15樓頂樓，警方獲報趕抵現場，經耐心勸說下，終於將女子拉回，及時防止憾事發生。

大安分局敦化南路派出所當日獲報後火速趕抵現場，發現林女攀爬至大樓樓頂，情況十分危急，警方與消防人員除在現場戒備，並耐心安慰林女，說誰欺負她警方會幫忙，及時將林女帶離大樓頂樓牆邊，在暫時解除危機後，員警持續耐心勸說，林女這才打消輕生念頭，並隨警方及消防人員下樓。警方隨後將林女安置在派出所，通知其親屬將她接回，家屬非常感謝警方的幫助，及時挽回了一條寶貴生命。

員警並依規定填報自殺防治通報關懷單，及自殺防治個案轉介單，將處理情形通報市府自殺防治中心。

大安分局表示，警方與市府相關單位共同建構自殺防治守護網絡，攜手織起綿密多元的社會關懷網，積極協助面對困境的民眾。民眾應尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，若須諮商或相關協助可撥市府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858（幫幫我吧）或全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995（請幫幫-救救我）。