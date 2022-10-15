第20號颱風「尼莎」有機會在今下午生成，其中熱低壓23Ｗ已達颱風標準，但日本氣象廳尚未將其升級為颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，熱低壓23Ｗ已到巴士海峽東側，目前看來，由於太平洋高氣壓較為強勢，路徑恐會往南修正，靠近台灣的機率降低許多，但北部、東部、恆春與南屏東的風雨躲不掉，提醒大家特別注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 今在臉書發文表示，熱低壓23Ｗ已經到達巴士海峽東側，雖然有長雲出來了，但雲系集中在西側，有點高低層分離，不太對稱，有機會在今天下午升格為今年的第20號颱風「尼莎」。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱低壓23Ｗ通過巴士海峽時，強度有機會達到輕颱中段班，由於太平洋高氣壓較為強勢，路徑往南修正，中心通過巴士海峽機率高，靠近台灣的機率降低許多，台中至北屏東地區的平地雨感受會再降低，沿海與空曠地區要留意強陣風。北部、東部、恆春與南屏東的風雨躲不掉，提醒大家不要輕忽。