「坐看峽谷聽音樂」，太魯閣峽谷音樂節將於10月22日在太魯閣台地舉行，今年適逢20週年，太管處準備2.5公尺高的三層蛋糕裝置藝術，到場合照打卡可抽獎；與音樂節同天生日的10月22日壽星，當天到場秀出身分證，可獲得蛋糕兌換券，與音樂節共度生日，限量20個。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20年，這項戶外大型音樂會，可以很輕鬆在太魯閣的群山溪谷美景中，聆聽自然天籟與音樂家的現場演出融為一體，是峽谷音樂節最吸引人的特色，每年都吸引數千遊客到場參與。

今年適逢20週年生日，太管處以蛋糕作為裝置藝術的概念，蛋糕上紀錄過往19年太魯閣峽谷音樂節活動點點滴滴。太管處說，即日起，只要搜尋FB粉絲專頁「In樂太魯閣」，並上傳與20週年慶裝置藝術蛋糕的合照，就有機會抽中太魯閣特別設計的長春祠馬克杯、7-11禮券100元等。

太管處說，10月22日峽谷音樂節活動當天，也將送給10月22日生日的現場民眾一個生日禮物，全臺連鎖蛋糕名店「提拉米蘇」6吋生日蛋糕兌換券，只要跟活動服務臺工作人員秀出身分證件就可兌換，限量20個，送完為止。

為方便取得峽谷音樂節更詳細的資訊，太管處今年將音樂節的節目單、演出內容導聆、演出團體介紹、交通接駁資訊等，整合製作成太魯閣峽谷音樂節的線上DM，以電子書的形式呈現，只要透過手機或平板電腦就可取得線上DM，線上DM網址：http://books.taroko.tw/Tmusic/，也可上太魯閣峽谷音樂節FB粉絲專頁查詢。