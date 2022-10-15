經濟部技術處於台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo；TIE）展期舉行首屆「經濟部研究機構創業潛力獎」（TREE Award 2022）頒獎典禮，以鼓勵法人研發團隊勇於創業，並創造未來新興產業，今年吸引了5大法人、15隊新創團隊報名，最後由8隊獲得評審青睞、脫穎而出，獲得總計新臺幣240萬元獎勵金。

技術處副處長林德生表示，技術處相當重視新興產業推動與創新發展，長期以來透過科技專案，以「技術移轉」及「工業服務」方式，成就了臺灣在代工、製造業領先地位。但隨著全球新創企業的崛起，催生了前所未見的新興產業樣貌，所以我們必須把「企業新創的成功經驗帶進法人生態圈」。為此，技術處推動修訂了「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」部分條文、增訂新創專章，去年更設立了TREE計畫，一年多來協助科專新創團隊調整商業思維、進行企業媒合與募資洽談，參與國內外新創展會，下半年更將帶領團隊參加海外移地訓練，除協助團隊邁向成功創業之路，也將臺灣科專新創推升至國際舞台。

為了持續鼓勵技術處轄下法人科專團隊勇於新創，打造產業新契機，經濟部今年首度設立「創業潛力獎(TREE Award)」，請來國際級創投、產業界代表擔任評審，以市場需求、客戶競爭分析及產業供應鏈等投資角度，遴選出最具創業潛力之新秀團隊，且吸引了5大法人15隊技術具商品化的新創團隊報名。最後在激烈競爭下，由「NanoSeeX」、「超能檢測特攻隊」及「安固能」團隊獲得評審青睞，分別奪下首獎、貳獎及參獎，而「CHO-C」、「智升科技」、「骨黏土」、「立博」及「良肌優植」則獲得佳作。

今年獲獎團隊中，在半導體、循環經濟、生技等領域展現豐碩成果，突顯臺灣「深科技」的競爭力。TREE團隊今年也參與2022台灣創新技術博覽會，以虛實整合、線上線下方式同步展示，讓全球看見臺灣科專新創的價值。