無黨籍桃園市長參選人鄭寶清這幾日與競選團隊的同仁一起走過七座市場，用最誠意的方式拜訪辛勤的攤販與民眾。鄭寶清感性表示，在風雨中將一張張的文宣送到鄉親手中，「而你們也用最溫暖的心與寶清握手回應」。

鄭寶清15日在臉書提及，他這幾天到南桃園掃市場，與競選團隊的同仁一起走過平鎮山仔頂市場、龍潭市場、中壢中北黃昏市場、環中東路黃昏市場、忠貞市場、新明市場、興國市場等七座市場，用最誠意的方式拜訪辛勤的攤販與民眾。

鄭寶清說，每每進入市場就能感受到鄉親們的熱情，也深深感受到台灣人民的勤奮努力與濃濃的人情味，「在風雨中將一張張的文宣送到你們手中，而你們也用最溫暖的心與寶清握手回應」。

鄭寶清也邀請鄉親10月16日下午5點到中壢中正公園，參加南區競選總部成立大會，而這幾日與團隊親自走進一個個市場與一條條街道，用滿滿的心意來邀請，「這代表我的誠意，並且代表著我對市民們的尊重！」他說，桃園未來的市長一定要是看得到、找得到的人選，桃園的未來由他來領航，「這一次讓我們一起團結在桃園，讓民主的火苗開始重燃在桃園！改變桃園，讓我們一起看見！」