2022新竹市城市馬拉松15日清晨5點半在南寮運動公園登場，8000名大小跑者不畏陰雨開跑。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2022新竹市城市馬拉松15日清晨5點半在南寮運動公園起跑，現場湧入近萬名跑者及加油團熱情參與，並由2021年全運新竹市金牌選手許嘉維宣誓，大小選手們不畏陰雨開跑，8000人用雙腳感受新竹城市的蛻變，體驗新竹市古城與水岸的魅力，場面相關壯觀。

市府指出，今日賽事雖遇天雨，卻澆不熄跑者及加油團熱情，不少親友團在天亮前就已抵達會場為跑者加油，活動先是由中華大學競技啦啦隊帶來活力開場，並由代理市長陳章賢率領全台最年輕完成世界6大馬的女子百傑楊永馨、運動筆記董事長陳俊嘉等共同鳴槍，揭開賽事序幕，賽道旁還有近60隊由市民組成的啦啦隊為選手加油。

陳章賢表示，睽違2年的第5屆新竹城市馬拉松，有近8000名熱愛運動的選手報名，今年最大特點就是讓大家同時體驗新竹市古城與水岸的魅力，用賽道串連的這座城市每個角落的改變。

陳章賢也長歡迎選手走訪竹市熱門景點，如青草湖、南寮漁港波光市集，皆獲GOOD DESIGN AWARD肯定，來到新竹不妨去走走。

市府指出，新竹城市馬拉松今年賽事分為42公里全馬、26公里超半馬、10.6公里健跑、5.6公里親子4大組別，全馬、超半馬於5點半準時起跑，健跑及親子組則分別於6點、6點半起跑，分別錄取前10名頒發獎金或獎品，現場除了馬拉松賽事，大會周邊也規畫各大贊助商攤位，提供互動展示及遊戲體驗。

市府指出，全馬起跑點為南寮親子運動公園，進入台68快速道路至武陵高架，下橋跑進市中心，經新竹州廳、新竹火車站、東門之心、美術館、隆恩圳，再往新竹公園方向前進進入光復路段，最後繞過千甲田園風光沿微笑水岸一路折返南寮漁港，享受17公里海岸風光。

此外，今年新竹城市馬拉松也推出5大永續賽事作為，包括採用無淋膜可百分之百回收的環保紙杯；環保咖啡紗選手衣及志工衣，每件衣服都是以3杯咖啡渣加5個寶特瓶所製成的機能運動布料；由春池玻璃利用回收玻璃，獨家手工製作玻璃獎牌；電子完賽證書；大會專用計時車等車輛指定使用VOLVO電動車，支持永續環保理念。