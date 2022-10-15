德明財經科技大學13日認定，民眾黨立委蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職務。對此民眾黨桃園市長候選人賴香伶直呼，感佩她的決定，支持她去釐清自己學位的爭議。

賴香伶說，這次的選戰過程當中有非常多因為論文事件，引發各陣營相互攻擊然後也質疑人格或著專業的能力，蔡壁如對於學倫會的決定她當然予以尊重，她也提出幾個質疑，包括到現在都還沒看到判決書，同時對於她在申辯過程裡面是不是有被採納等等，她有主張要救濟，這部分我們也覺得她要爭取自己學位上面一些釐清爭議的過程。

「最令人感佩的是她在第一時間辭掉不分區立委的職務！」賴香伶表示，相信她是希望能夠在選戰過程不要因為這個問題又陷入無限輪迴的爭執，造成政黨之間把所有的時間精力耗費在論文爭議裡頭，讓市民們沒有機會聽到各陣營或各候選人對於政見以及他的城市擘劃的內容，非常的可惜，所以她是對於選戰保持一個希望回歸正途，讓各陣營候選人好好的專業表現。

賴香伶說，如果一再因為政黨的惡鬥用一些事件衍生出互相的攻擊，那不是市民的福氣也不是選民想要看到的選舉風氣，我想她做了相當的決定，也為我們的政黨在選舉上保持以新政治的方式取得選民的信賴跟支持，我非常感謝感佩她的決策跟做出來的決定。

另談民進黨桃園市長候選人鄭運鵬這會期未出席立院會議，賴香伶批評，鄭運鵬最近在立院的表現不及格，除了沒有到委員會外他好像還提了一些理由，其中大家最不能接受的是他在自主管理期間還參加一些後援會的活動，有時間去參加選舉活動，卻對於立委本該質詢、出席的會議選擇性缺席。

賴香伶表示，本職跟選戰可以兩者兼顧，對我來說每次委員會都親自出席，真的不行會採取書詢，甚至在很多議題上直接地方的選民服務，就在中央用協調會的方式、會勘的方式立刻解決、立刻爭取大家想要改變的一些問題。呼籲鄭運鵬還是要接地氣，要為地方的福祉努力，不是因為「黨要你選你不敢不選」，你現在是以黨為依歸沒有為民意著想，這是不好的示範。