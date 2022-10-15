中新經緯15日報導，歐洲能源危機加劇疊加寒冬將至，來自中國的過冬八件套正遠銷歐洲。秋衣秋褲、光腿神器、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯和高領毛衣等中國製過冬產品正被歐洲消費者「買爆」。意外的是，相關取暖概念股亦被中國股民「買爆」。

報導稱，中國人過冬不可或缺的秋衣秋褲（衛生衣褲），正出現在歐洲消費者的衣櫃裡。據本土跨境平台速賣通提供的數據顯示，10月以來，保暖內衣的銷售額環比增長246％。

其中，秋衣秋褲在法國、德國、義大利、荷蘭、波蘭等多個國家均有3倍以上的環比增長，分別為372％、362％、365％、316％和311％。

此外，光腿神器亦在歐洲走紅，10月至今的銷售額取得了131％的環比增長，而來自荷蘭、德國和法國的女性最為喜愛這種中國製造的「神奇絲襪」。

中國的法蘭絨睡衣在歐洲的銷量也有所增長。速賣通數據顯示，在全歐洲，法蘭絨睡衣10月至今的銷售額有95％的環比增長。

同時，取暖設備也在熱銷。從速賣通平台看，在未進入10月之前，取暖小家電的銷量在歐洲就已翻了3倍，風能、太陽能、儲能電池等能源產品也有一定的增長。

數據顯示，10月至今，大陸國產熱水袋銷售額在全歐洲取得了300％的環比增長。暖手寶更是環比增長了447％。據速賣通9月28日提供的數據，近一個月內，低能耗 「取暖電器」類產品，在歐洲的銷售額環比上個月增長了300％。

其中來自荷蘭、法國、德國和波蘭消費者對中國產的取暖器、暖腳寶、電熱圍巾等「保暖神器」最為依賴。來自大陸海關總署的數據也顯示，僅今年7月，歐盟27國進口中國電熱毯就高達129萬條，環比增長近150％。

取暖概念股名不副實？受上述消息影響，大陸取暖設備生產及供應鏈上市公司股價持續走高。其中，電熱毯大戶彩虹集團股價一路飆升。

數據顯示，彩虹集團的股價從8月31日的18.04元（人民幣，下同）漲至10月14日收盤的40.70元，市值也從9月初的18.84億元攀升至了42.90億元，一個多月的時間市值暴漲了24.06億元。尤其是自9月21日以來的13個交易日收穫了8漲停。

連續的漲停也引來了深交所的關注函。13日晚間，彩虹集團回復深交所關注函稱，2022年，公司獲得一些產品出口訂單，總體上數量少金額低。彩虹集團截至6月底，電熱毯等家用柔性取暖產品實現海外銷售收入21萬元，目前在手訂單金額約133萬元。

133萬元在手訂單撬動27.86億元市值，彩虹集團在答投資者問時表示「公司主要型號電熱毯產品獲得歐盟認證，目前出口市場處在前期開拓階段，取得了一些訂單，量少金額低」。