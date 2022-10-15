不少人購物都有被多收或少收錢的經驗，一名女網友表示，近日在全聯用禮券買了6顆奇異果及其他食材，回家才發現店員少收5顆奇異果的錢，她趕緊返回超市，找到替她結帳的店員，對方激動地不斷道謝說，「因為身體不舒服，導致整天上班狀況不好，中午已經賠200多元了」，她誠實消費的舉動讓萬名網友大讚，「社會有妳真好」。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》指出，12日晚餐前到全聯買了6顆奇異果及其他生鮮食材，結帳時用禮券付款，當下沒有注意有異狀，直到回家吃完晚餐，她才突然意識到，全聯的結帳金額比預期中少了很多。

原PO拿出手機核對明細，才發現結帳的店員少收5顆奇異果的錢，她立刻回到全聯，找到當時替她結帳的店員，對方聽到她來的原因，激動地頻向她道謝說，「我今天身體不舒服，導致上班狀況不太好，如果妳沒回來，我也沒發現我少算錢，但我中午已經賠了200多元」。

原PO說，看到對方疲憊的臉露出笑容，忍不住感嘆，「第一次在全聯被少收錢，希望她下班後能回家好好休息，辛苦了！全聯的工作人員們」。

貼文曝光，引發1.3萬網友狂讚，「將心比心，人家付出自己的勞力換取微薄的收入，很辛苦」、「誠實又有同理心，您很讚」、「謝謝您這麼誠實，中午虧200元，等於一個小時都做白工」、「謝謝您的誠實消費，讓我們知道將心比心是一件很美好的事情」、「妳好暖啊！這個社會有妳這種人真好」。