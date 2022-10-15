賈靜雯與前夫孫志浩育有一女梧桐妹（Angel），近年Angel時而到上海跟爸爸住，偶而也會返台探望賈靜雯，而17歲的Angel最近「轉大人」，常分享穿著性感的辣照。昨(14日)晚間她參加朋友聚會，可見她一襲低胸裝上身，下半身看似全空僅穿了網襪，她還與「馬桶小開」邱士楷的新婚妻子Ariel合影，才讓外界發現雙方有交集。
先前賈靜雯和前夫離婚時有合約，要求Angel在15歲前不得在社群媒體上露面，直到2年前Angel從國中畢業才解封，可見她遺傳了賈靜雯的甜美顏值，跟妹妹咘咘長得頗為相似，之前Angel還獻出出道的處女作，和媽媽一起參加電影《角落小夥伴電影版》的配音，也讓外界相當期待Angel之後的發展。
去年賈靜雯為了電影《瀑布》上節目《36題愛上你》宣傳，片中她和王淨將母女關係刻劃深刻，戲外是三個孩子媽的她，談到雙子座AB型的大女兒Angel也有滿腹媽媽經想分享，坦言女兒大了難免進入叛逆期，有時她心裡忍不住抱怨「妳到底要怎樣」，但因為天秤座的她跟女兒都是風向星座，比較容易貼近女兒想法，「站在她立場想，跟她當朋友的時候還比較好說話。」
而Angel昨曬出自己參加聚會的辣照，可見她網裝絲襪上身露出肉色長腿超辣，還分別與男性、女性朋友合影，其中更有今年8月才與邱士楷領證結婚的上海姑娘Ariel，而網友見此紛紛回應：「好看耶！！！」、「太辣了」、「美腿」。
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