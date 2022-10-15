有位自稱是韓國人氣男團ONCEUS的成員Ravn的前女友，昨（14）日，在社群平台發文，聲稱和Ravn是在一次酒會上認識並開始約會，誰料後來男方劈腿還出言威脅。此外還有網友指出RAVN過去曾向粉絲討要禮物。今（15）日，經紀公司回應表示「事實正在查核中。」

在昨日，有一名來自日本的女子在推特上發布一系列貼文。據韓媒報導，貼文被指涉的男性疑似是男團ONCEUS的成員Ravn。PO文者自稱是Ravn的前女友，她表示在某次酒會上與Ravn發生一夜情後便開始交往。但令她驚訝的是，同時間Ravn也和另一名女子交往。沒想到向Ravn詢問真相卻被辱罵。在她PO出的貼文中，還附有錄音檔，內容是Ravn說出「想拿刀捅她」的恐怖言論，與平日在粉絲前的形象相差甚遠。

有位自稱是Ravn前女友的網友，在推特上發布一系列推文控訴他的惡行。（圖／翻攝自推特）

此外，在韓網論壇《theqoo》也有網友PO指出Ravn過去時常在bubble（粉絲付費聊天軟體）中向粉絲討要禮物，並曬出數張證據照片證明。消息曝光後，令粉絲不敢相信，紛紛留言「有些公司完全禁止禮物，只接受信件，但只接受信件的公司看起來更好......真的」、「僅僅因為你不說『買』並不意味著你不乞求」、「不粉，但為他們的粉絲感到可憐。」

據韓媒《體育朝鮮》報導，ONEUS所屬經紀公司RBW已透過官方粉絲團發文表示「正在密切核實與成員Ravn相關的帖子的事實。我們承諾會盡最大努力還原所有事情真相。」而Ravn則尚未對此發表任何言論。