0＋7入境免居檢防疫新制於13日上路，15日是執行3＋4居檢關懷政策最後一天，新北居家檢疫關懷中心總計關懷25萬4968人。新北市民政局長柯慶忠今表示，感謝民政體系夥伴的無私付出，及所有市民們團結防疫，他強調，目前疫情仍處高原期須全力備戰，居家照護關懷中心仍將持續運作，提供民眾專業諮詢，讓居隔及輕症市民安心恢復健康。

柯慶忠說，新北自2020年2月14日起落實居家檢疫關懷，迄今走過995個日子，總計關懷25萬4968 人、配送20萬8720個關懷包，最後一批12日返國的657位市民也將在今日結束檢疫，民政防疫人員完成階段性任務，撐過兩年多疫情風雨，都是靠著大家共同努力，一起度過艱困時刻。

柯慶忠說，新北市居家檢疫關懷中心歷經「檢疫隔離關懷中心」及「居家照護關懷中心」2次任務轉型，電話線數最大量擴增至324線，中心平均一天接聽4200通電話，從上午7時服務到晚間11時，防疫人員時時更新資訊，仔細對應、回覆民眾各年齡層接種時段，提供必要協助。

兵役勤管科長李明鴻說，在居家檢疫關懷部分，致電民眾前三名需求分別為防疫旅館諮詢、垃圾收運及派遣防疫計程車，分別佔38％、29％、20％，尤其去年初中央宣布執行一人一戶居家檢疫政策後，讓防疫旅館諮詢竄升第一位。

「居檢訪查，有時會面臨衝突或感染威脅，但這些過往已成為我公職生涯中最深刻的回憶」八里區公所里幹事駱暐程回想，承辦的龍源里是八里第一大里，檢疫人數相對也多，記得在疫情高峰配送關懷包時，發現檢疫者竟違規外出抽菸，當下他立即下車規勸，市民一開始不耐拒絕，經過近20分鐘勸導才願意重回住所。他如實填寫訪查紀錄送衛生單位裁罰，「對我來說，居檢違規稽查和通報，就是守護市民的第一道防線」。

「檢疫關懷是不分平假日的，在每個重要的節日裡，我陪著檢疫市民一起度過」，負責關懷湳興、中正、香社及新生里的板橋公所里幹事林迦伃表示，自己曾經協助過2348位檢疫個案，今天結束後，居家檢疫就不再是每日睜眼後的首要任務，很開心大家終於完成了這項艱鉅的任務。