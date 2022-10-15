民眾黨立委蔡壁如因碩士論文涉及抄襲，遭德明財經科技大學撤銷學位，最終請辭立委作收，外界認為黨內有人馬在逼退蔡壁如，憂心對方影響年底選情。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊15日強調，沒有人會因為這件事來逼宮，自己也非常佩服蔡壁如為自己負責的態度。

黃珊珊上午赴北市客家文化主題公園開幕後接受媒體聯訪，談及蔡壁如論文抄襲事件，她表示，「什麼叫做我負責，這就是個負責任的表現」，不管最後結果怎麼樣，至少政治人物能適時展現對此事的看法，都值得鼓勵。

談及是否黨內因選情而「逼宮」蔡壁如，黃珊珊強調，沒有人會因為這件事逼宮，蔡壁如是對自己負責，她也很佩服蔡壁如的決定。她強調，這件事情影響選情的情況不會跟前新竹市長林智堅的事情一樣，「這個是負責任的表現，不是像他們這樣斷尾求生。」

至於蔡壁如事件後，未來民眾黨議員候選人如果發生抄襲事件，是否會跟進此做法。黃珊珊說，這些所謂假設性的問題，她沒有必要回應。