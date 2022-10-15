民進黨新北市長候選人林佳龍近日不僅抨擊新北市長侯友宜放任市府局處，對他「每天一罵」，並點名新北捷運局的新聞稿用詞辛辣，更勝侯友宜競選辦公室，捷運局也不甘示弱再反批林佳龍「不實指控、錯誤引用」；林佳龍今(15)日再轟捷運局，強調自己擔任交通部長時替新北解決很多交通問題，更點名新北捷運局長李政安「沒有感謝我也不會怪罪，但不要連基本的尊重都沒有」。

林佳龍表示，民主的選舉就像是嘉年華，大家歡歡喜喜、熱熱鬧鬧，不要去用很負面的語言或文字，那些都是負面選舉，所以他們講說我抄襲，那要舉證說哪一點抄襲，例如自己提的以溪北為主的縱貫線捷運，對方說有五泰輕軌，雖然自己當交通部長的時候雖然同意、支持他們，可是這次訴求是要升級，

他說，一個是走平面的輕軌，一個是中運量、立體化的捷運，服務的人數差10倍，能夠產生的功能也不一樣，輕軌比較是在城市外圍，在核心區一定要以立體化捷運為主，這是很重要的政策差異，是可以討論甚至辯論，不要用情緒性、尖酸刻薄的語言。

林佳龍指出，新北市政府的公務員要行政中立，不要這樣充滿情緒，比競總還要嗆辣，「難道不講這麼重、傷人的話，就不會上媒體嗎？」，尤其是新北捷運局長李政安，自己也做過交通部長，過去幫新北解決這麼多交通問題，沒有感謝也不會怪罪，「但不要連基本的尊重都沒有」。

他強調，不無論是基隆捷運還是汐東捷運，林口交流道、淡北道路，都有自己擔任交通部長時幫忙的痕跡，不要講說飲水思源、「食果子剉樹頭」，侯市長不但縱容還鼓勵他們，還說盡量去反擊，「你領導一個城市甚至國家，不要由下面的人幫你擋子彈、做打手」。

林佳龍強調，從恩恩案、警察打人案，到過去的鄭南榕案，現在是檢驗一位政治人物的人格的關鍵時刻，所以他期待侯市長會跟自己的執政團隊溝通，而不是只是講些好好做事，然後讓下面的人感覺是鼓勵他們爭功諉過，民主可以很低俗也可以很高貴，大家都希望這場選舉，可以提升台灣民主的品質。