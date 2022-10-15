澎管處特別安排資深解說員在建城400年馬公風櫃尾荷蘭城堡遺址、法軍紀念碑與日軍松島艦紀念碑等場點，提供車友深入簡出的導覽解說及闖關遊戲。（澎管處提供）

為配合觀光局推動「2022自行車旅遊節」，及鼓勵澎湖車友體驗菊島多元自行車旅遊路線與活動魅力，交通部觀光局澎管處與澎湖縣自行車協會，於15日在細雨中攻上全台第100座小百岳蛇頭山，共有150位大小車友共襄盛舉，處長許宗民介紹蛇頭山的紅毛城是荷蘭人首先登陸的地方，也是台南安平古堡的原型，極具文化觀光的價值。

「一騎攻上台灣小百岳蛇頭山」是由澎管處主辦的自行車旅遊節系列活動，處長許宗民與多位嘉賓共同舉槍鳴笛啟動下，隨即分批出發。活動路線以繞行馬公市澎南區多元自行路線一圈為主，即從澎湖遊客中心出發，行經嵵裡沙灘後一路直行至峰頂海拔20m的蛇頭山遊憩區。

風櫃蛇頭山位於澎湖南環線最尾端，與馬公金龍頭共同扼守著馬公水道，自古以來即是兵家必爭之地，是歷史悠久的古戰場，澎管處特別安排資深解說員在建城400年馬公風櫃尾荷蘭城堡遺址、法軍紀念碑與日軍松島艦紀念碑等場點，提供車友深入簡出的導覽解說及闖關遊戲，參加車友均感覺到獲益良多，對蛇頭山遊憩區的自然、人文旅遊資源有更深切體會。

另外，澎管處也提供每位參加活動車友CP值破表的完騎禮，有精美的自行車跳島嘉年華活動(LOVE＋澎湖)主題LED別針、運動腰包及精美餐盒，還有Apple Watch 7、AirPods 3、Bone單車手機支架、單車紀念小帽、嗨熊頸枕及運動水壺等多項抽獎好禮，讓車友們體驗好玩、好吃，還有好康拿的自行車活動，為本次挑戰蛇頭山活動劃下完美句點。