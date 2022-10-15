國民黨台南市長候選人謝龍介宣布22日的競選總部成立大會，將邀請前高雄市長韓國瑜站台。對此，民進黨台南市長候選人黃偉哲今（15）日受訪表示，2022和2018有點不一樣，但還是尊重韓國瑜，畢竟他有非常死忠的支持者，仍需謹慎應對。

黃偉哲表示，韓國瑜是一個非常會造時勢的人，所以他到任何地方，都一定有一定程度的影響，但是影響力的大小，會因地區不同而有所不同。我相信2022與2018的選舉還是有點不一樣，但是我們還是尊重韓國瑜，因為他還是有他非常死忠的支持者跟追隨者，這也是我們必須要謹慎應對。