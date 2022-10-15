被認為將會在國聯冠軍系列賽碰頭的勇士及道奇，在今天雙雙陷入劣勢當中。自2006年後首次在主場球迷面前打季後賽，教士面對例行賽拿下111勝道奇展現無畏精神，靠著賽揚強投史奈爾(Blake Snell)5.1局失1分壓制洛城打線，再由本次分區系列賽還沒有掉過分的牛棚接手，終場教士以2比1險勝道奇，與稍早獲勝的費城人情況相同，2隊只要再1勝就能以下剋上前進到國聯冠軍賽。

回到主場作戰的教士，首局就給道奇先發投手岡索林(Tony Gonsolin)壓力，柯朗沃斯(Jake Cronenworth)在一、二壘有人情況下，敲出帶有1分打點的適時安打，幫助教士首開紀錄，岡索林只投1.1局就被換下。

Jake doing what he does best: Raking. #CaptureTheMoment pic.twitter.com/tKqvYVD0Ge — San Diego Padres (@Padres) October 15, 2022

季後賽從長槍進化成重砲的葛瑞斯罕(Trent Grisham)，4局下面對道奇第2任投手希尼(Andrew Heaney)敲出陽全壘打，教士拿下本場比賽第2分。有了隊友的火力支援，史奈爾本場也重拾賽揚身手，繳出5.1局送出6次三振，只在5局上被貝茲(Mookie Betts)敲出高飛犧牲打失1分。

1分差距對於火力凶猛的道奇打線來說不算什麼，但他們要面對的是分區系列賽表現固若金湯的教士牛棚，馬丁尼茲(Nick Martinez)、賈西亞(Luis Garcia)、蘇亞雷茲(Robert Suarez)、海德(Josh Hader)輪番上陣，只讓道奇打線擠出1支安打，最終教士2比1擊退道奇，拿下系列賽2比1的領先優勢，目前國聯季後賽當中，前2號種子道奇及勇士都陷入了淘汰邊緣當中。