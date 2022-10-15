民眾黨立委蔡壁如因論文涉抄遭德明科大撤銷學位，昨日閃辭立委職位。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競辦痛批，民進黨還在全黨挺一人，亂搞威權統治，為選舉什麼骯髒事都做得出來，卑鄙無恥胡作非為，更喊話「難道不該用人民寶貴的選票，讓民進黨下台負責嗎？」

鄭寶清競辦指出，蔡壁如宣布辭去立委一職，因應選情衝擊，無論這是台北市長、民眾黨主席柯文哲的斷尾求生，或是蔡個人的檢討自省、政治評估與決斷，至少都已豎立良好政治典範。

鄭寶清競辦直言，民眾黨知恥近乎勇迅速決斷，給社會大眾交代，反觀前新竹市長林智堅論文案，民進黨卻全黨挺一人，後續還支持挺抄襲的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬參選，沉淪墮落到此地步，將清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神破壞殆盡，令人感到無比悲憤。

鄭寶清競辦認為，大多數選民不可能接受民進黨嚴重偏離政治誠信，連德高望重的前中研院長李遠哲都跳出來抨擊，顯見民進黨腐化速度比過去更快，只關心自身選舉利益。

鄭寶清競辦質疑，民進黨亂搞全面執政的威權統治，戕害民主政治發展生機，論文門的處理就讓人看破手腳，為選舉什麼骯髒事都做得出來，甚至教唆網軍、名嘴等側翼打擊異己、抹黑政敵，卑鄙無恥政黨胡作非為，台灣民眾真的看得下去？更喊話「難道不該用人民當家做主的寶貴選票，讓民進黨下台負責嗎？」