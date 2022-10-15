台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智接連兩天指出，前國策顧問黃承國的父親過世，有位民進黨立委去祭拜拈香，還有一堆縣市及中央單位的警察局長都到木柵國仔（黃承國）家「摺紙蓮花」，讓人看了嚇了一大跳，也感慨萬千。對此，對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊15日赴北市客家文化主題公園開幕受訪時說，不要去做政治操作。

黃珊珊表示，她不知道此事為真還是朋友交情，但她認為人情之常不要去做政治操作，如果說這之間有不當的事才是問題，還二度重申「如果像家裡有這樣的事情，不要故意去政治化他。」