前總統馬英九上午參加2022兩岸漢字文化藝術節活動致詞時表示，過去台灣在國際上扮演著中華文化領航者的角色，但如今在民進黨政府極力追求「去中化」下，面臨前所未有的挑戰，在此關鍵時刻，書法藝術家傳承漢字努力至為重要。

馬英九也提到，新冠肺炎肆虐兩年多來，嚴重影響人民生活與產業發展，更讓漢字推廣受到阻礙，但即便兩岸關係低迷，疫情尚未緩和，更應該堅持傳承漢字，因為在世界各大古文明，仍保留象形文字只有漢字。

馬英九說，漢字本身就是視覺藝術，隨時代演進，更出現了篆、隸、楷、草等書體，各具風格，姿態萬千，世界沒有任何其他文字可以超越。

馬英九表示，他一向關心漢字文化發展，任台北市長時每年元旦都會辦漢字文化節萬人揮毫活動帶動書法風氣，以正體漢字宣揚中華文化之美；總統任內出訪一定會帶中華語文大字典送有中文系的外國大學，並向對方解釋字辭來龍去脈。

馬英九認為，兩岸漢字文化藝術節在兩岸間所建立的品牌與口碑，使得系列活動得以持續發展，這彌足珍貴，希望繼續努力，讓中華文化持續在兩岸年輕一代中，深耕茁壯。