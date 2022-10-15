林志穎今天過48歲生日，他在臉書上曬出正面照以及老婆陳若儀和3個兒子為他慶生的溫馨照片，這是他從7月22日車禍後第1次露面，臉上完全不見傷疤，只見幸福滿足的笑容。他術後恢復良好，受訪時透露等身體痊癒最想做的事情就是帶家人出國旅遊，笑說：「太久沒搭飛機了。」

照片中仍能看出林志穎與受傷前相比明顯瘦了1圈，他笑說以前疫情在家狂吃到60幾公斤，還想減肥，現在養傷反而不用減肥，因為看起來夠苗條，但吃的部分還是有依照專業建議，自己比較容易胖臉和肚子，所以還是會控制，不過於放縱。

現在每天都還是要固定復健，會在跑步機上快走，比較辛苦的是早晚熱敷，手臂部分要拉筋，坦言其實很痛，「右手受傷後其實很慌張，因為右手是自己慣用手也比較常使用，所以難免會比較容易焦慮。」所以現在積極在復健，希望能夠趕快好起來。

在家養傷期間家人都陪在身旁，林志穎能感受到家人的貼心，「需要拿東西或電鈴響都會幫忙開門，時間到了家人也會提醒要準時吃飯吃藥。」而一直堅強照顧他的老婆kelly，她的辛苦林志穎都看在眼裡，「Kelly變得要想得更週全，因為吃的東西會有點不太一樣，都要另外幫我準備，謝謝她。」