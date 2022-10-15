台南市議員第4選區是少數藍大於綠選區，無黨籍台南市議員周奕齊2018年當選票數，還高過第2名民進黨王開玹與第3名無黨籍陳福慶的票數總和，今年2搶1形成捉對廝殺，民進黨找陳福慶帶槍投靠，盤算以綠營基本盤加上陳4年前經營的選票，全力一搏，綠營能否團結到最後，成為與周一拚的關鍵。

台南市第4選區屬山區（楠西、南化、玉井、左鎮），選舉版圖一直藍大於綠，民進黨長期想在此扳倒藍營，卻都無必勝把握。

今年九合一選舉，第4選區2搶1，有泛藍色彩的無黨籍周亦齊拚連任，陳福慶改披綠色彩帶，兩陣營捉對廝殺。

4年前的九合一選舉，山區共有4人參選，無黨籍蔡祐昌2716票墊底，當選的周奕齊拿下9929票，票數比王開玹6304票、陳福慶3091票2人票數總和還高，足見泛藍鐵票區非浪得虛名。

民進黨盤算陳福慶的勝選條件，是以4年前王開玹獲得6000多票，作為綠營基本盤票數，加上陳福慶4年前以無黨籍自己經營出的3000多票，2人的選票結合，再爭取蔡祐昌上次獲取的2000多票數，即有望與周陣營一搏。

在山區「外患」強大的民進黨，其實還有內憂變數，因牽扯未來議長布局，若綠營內部派系為了議長選情分裂，暗助周奕齊，民進黨喊出的「山區大團結」將崩盤，山區1席仍是泛藍陣營的囊中物。