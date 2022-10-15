青年局設計中島棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

青年局設計中島棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

青春雙展區獲3項國際大獎，青年局長張以理認為，這將對台灣當代青年暨所有參與者都有相當的鼓舞作用。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

台灣設計展在高雄盛大登場，由高市府青年局策展的「青春雙展區」展期尚未結束，就先傳來捷報，替此次2022台灣設計展搶先奪得美國MUSE設計大獎中3項大獎，這也創下有史以來首次台灣設計展還沒閉展就先奪下國際型獎項的紀錄。

台灣設計展中的「青春雙展區」奪下3項國際大獎，分別為棧六庫「青春限動YOUTH STORY」勇奪美國MUSE設計大獎－概念設計金獎，棧五庫「不朽青春YOUNG AT HEART」榮獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎，青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」也拿下美國MUSE設計大獎－室內設計銀獎。

「台灣設計設計台灣」總策展、高雄市副市長史哲表示，2022台灣設計展所有策展團隊及參與者皆企圖透過設計構築夢想，設計台灣未來的模樣，希望從港灣出發，讓世界看到高雄、台灣。這次在展期中獲得國際大獎，正是目標的落實以及對所有參與團隊的肯定，更是創下史上首次台灣設計展還沒閉展就奪下國際型獎項的紀錄。

青年局長張以理表示，隸屬於國際獎項協會（IAA）的美國MUSE設計大獎，以發掘全球設計繆思為宗旨，是設計界極具指標性的重要活動，每年皆有許多設計作品角逐獎項。因為「青春雙展區」匯聚世代青年的青春精神與青年設計力的特殊性，相信此次獲獎對於台灣當代青年與所有參與者都有非常大的鼓舞作用。

此次青春雙展區由「瘋設計」作為共同策展與展場設計，瘋設計總經理張慧菁認為，參與「青春雙展區」，首要任務就是要將「青春」這個主題達到設計現代感，讓年輕人身歷多元宇宙的虛實空間，每個印入眼簾的畫面也都是被設計出來的，而棧六庫的「青春限動」與棧五庫的「不朽青春」2個展館就在每次密集會議中，不斷長出不同類別、樣貌、產業的設計素材，而這2個展館、13個主題展區互有串連，更以社群網站「限動」為策展核心，積極與民眾互動。