老五老基金會推動熟齡人力運用計畫，透過150小時的「高齡者職業訓練-健康膳食專班」培訓20位中高齡者。（老五老基金會提供／林良齊台北傳真）

老五老基金會推動熟齡人力運用計畫，透過150小時的「高齡者職業訓練-健康膳食專班」培訓20位中高齡者，其中17位學員65歲以上，最高齡為80歲，學員今天展現學習成果，端出一道道親手料理的好菜。

69歲彭大哥，從小跟著總鋪師的媽媽，穿梭在喜慶的大紅桌間，長大之後沒有從事餐飲業，這次的培訓課程，喚醒彭大哥隱藏心中的料理魂，想起小時候跟著忙進忙出的美好回憶。彭大哥說這是他退休後的第二人生，現在的他最自豪的可以一週料理三餐，菜色不重複，有機會也想挑戰私廚，一圓主廚夢。

老五老基金會表示，育達高級中等學校餐飲管理科師傅周振文，針對高齡者的學習狀況，透過示範、拆解動作、放慢速度，並用熟齡者能夠理解的語言，陪熟齡者一步一步練習。周振文說，熟齡者對於料理的好奇心、求知欲、寫滿滿的筆記、勤練習，甚至比年輕學子都來的用心，真是活到老學到老的最佳展現。

老五老區長王淑芬表示，老五老自2017年開始發展熟齡人力運用計畫，熟齡者除了可以延續既有專長，也可以學習新技能，或發揮專長製作糕點分享美味，本次則是結合職業訓練，開辦高齡者職訓專班，讓學習更有架構也符合職場需求，未來也將開辦「OLD YES 熟齡共創廚房計畫」，透過聘用熟齡人力加入團隊，協助失能者健康膳食供應。

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