大陸《環球時報》15日報導，在一些外媒炒作德國政府有意在對華貿易採取更強硬措施之際，德國福斯汽車13日宣佈，將投資約24億歐元（約合人民幣168億元）與中國智慧計算平臺提供商地平線共同成立一家新公司，主要聚焦自動駕駛領域的技術開發。業界人士受訪認為，中國與德國在高新科技領域已形成長期合作的夥伴關係，任何試圖與中國經濟強行「脫鉤」舉措都是不現實、不理性。

根據福斯汽車與地平線公司發布新聞稿，福斯旗下的軟體公司CARIAD將與地平線開展全新合作，加快福斯面向中國市場的高級駕駛輔助系統和自動駕駛系統開發進程。

新聞稿顯示，福斯計畫為新成立的合資公司投資約24億歐元，交易預計在2023年上半年完成。該投資交易尚待合作各方最終簽署協議並獲得相關政府機構審批。

據悉，針對中國市場需求，CARIAD將與地平線合作開發領先的、高度優化的全棧式高級駕駛輔助系統和自動駕駛解決方案，在單顆晶片上集成多種功能，提高系統穩定性，節約成本，降低能耗，為福斯在中國的純電動車型提供可擴展的、高性價比的高級駕駛輔助系統和自動駕駛解決方案。地平線公司官網發布的介紹顯示，該公司已與比亞迪、長安汽車、廣汽集團、奧迪等國內外汽車廠商達成合作，其研發的征程晶片累計出貨量已突破150萬片。

福斯汽車集團（中國）董事長兼執行長貝瑞德表示，「中國市場充滿活力，是集團在全球最重要的業務區域。與地平線的合作是集團在華推進戰略轉型，強化在華業務的核心基石。本土研發將賦予我們更多的自主權，進一步鞏固我們在中國汽車市場中的領先位置。」

《環時》報導，獨立國際策略研究員陳佳表示，在中國與歐洲的貿易關係中，中國目前是德國最大交易夥伴，相比之下德國對華貿易權重卻並不高。這意味著如果德方與中國經濟強行脫鉤，將嚴重影響德國目前並不牢固的經濟基礎，進一步深化其經濟滯漲風險，對其維護歐盟政治經濟穩定、提高百姓福祉也是有百害而無一利。