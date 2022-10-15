由經濟部國際貿易局及外貿協會首次主辦的「2022年美國臺灣形象展」，美國時間14日於華盛頓特區雷根大廈會展中心圓滿閉幕，展覽3天共吸引超過8300人次，期間吸引到美國各政府部門等官員來訪，除催生異業結盟可能性，也深化美、台兩國的夥伴關係。

活動期間包括交通部、商務部、國防部、衛生部等官員來訪，重要買主GM、Ford、Rivian等汽車大廠及知名電信商Telamon、國家兒童醫院、約翰霍普金斯醫學院到場觀展，維吉尼亞州、德發瓦州議員、華盛頓國會議員助理團、前捷克駐美大使、共和黨州領導委員會、華裔醫生協會等團體到場觀展，主辦單位並逐一安排專屬導覽員完整解說，讓貴賓體驗了一場精緻的文化、時尚、科技與創新的饗宴。

展覽大會以舞鈴劇場開場展演「美麗島嶼--臺灣」呈現臺灣生命力、島嶼之美，科技臺灣、世界臺灣等意向，舞者高拋扯鈴的技術顛覆參觀者對扯鈴的印象，觀眾熱情鼓聲不斷，驚豔全場貴賓。

展期間「Sharetea歇腳亭」分享珍珠奶茶，該公司計畫在今年底於美國市場展店至150家規模，每天下午建醮活動(Happy Hour)時光都吸引許多民眾排隊一搶而空；海洋生態旅遊館向民眾介紹該館從垃圾掩埋場演變成一個生態博物館過程，同時行銷基隆城市。

智晶光電所展示微型顯示器，可即時在腳踏車風鏡、泳池蛙鏡上顯示運動心跳、血氧數據等，已有紐約買主進行洽談；聚陽實業首次於美國展示EMS翹臀褲，吸引紐約成衣大廠迫不及待要立刻簽署MOU；參展廠商彼此間也找到異業結盟的契機。

2022年臺灣形象展已於美國畫下完＂美＂句點，明年外貿協會將在經濟部國際貿易局的支持下，持續辦理臺灣形象展，協助企業拓展商機、建立人脈，推廣臺灣優質形象、深化交流。