國民黨基隆市長參選人謝國樑今(15)日分別參加七堵區與信義區「與國樑有約」，並表示雖然天氣不好，但看到這麼多鄉親還是願意站出來相挺，「真的好感動！」謝國樑承諾，未來當上市長，一定會優先為基隆做三件事，包括創造就業、改善醫療以及提升教育，他說這是基隆最迫切也最需要改變的事。

「今天基隆又濕又冷，各位好朋友們要多注意保暖」。謝國樑今日在臉書表示，他一早便分別參加七堵區與信義區「與國樑有約」 聯誼茶會，並與基隆市議長蔡旺璉、基隆市議員何淑萍、韓世昱、江鑒育一同向鄉親懇託。謝說，天氣雖然不好，但看到這麼多鄉親還是願意站出來相挺，真的好感動！「謝謝不畏風雨前來的所有鄉親，你們每一位都是我最重要的後盾」。

謝國樑承諾，未來當上市長後，一定會優先為基隆做三件事，包括創造就業、改善醫療、提升教育，這是基隆最迫切也最需要改變的事，一定會做到，也一定會做好，「懇請大家給國樑一個服務基隆的機會，1126謝國樑一票、國民黨議員一票、國民黨里長一票，讓我們一起挺善良、不挺邪惡！」